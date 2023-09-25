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Число жертв пожара на Тайване возросло до девяти

Число жертв пожара на Тайване возросло до девяти Количество погибших при пожаре на заводе на юге Тайваня возросло до девяти человек.
Другие страны
25 сентября 2023 г. 02:50
Число жертв пожара на Тайване возросло до девяти

Количество погибших при пожаре на заводе на юге Тайваня возросло до девяти человек.

Как передает Report, об этом сообщило Центральное информационное агентство Тайваня.

По его сведениям, еще 109 человек получили ранения и один числится пропавшим без вести. Среди погибших четверо пожарных. Власти проводят их идентификацию по анализам ДНК. Процедура осложняется тем, что останки сильно повреждены: экстренным службам удалось потушить пожар только спустя 28 часов после возгорания.

Владеющая 52% уставного капитала фабрики компания Advanced International Multitech сообщила о намерении создать специальный фонд для выплаты компенсаций погибшим. Его объем может составить от 300 до 500 млн новых тайваньских долларов (от $9,33 до $15,55 млн). Указывается, что имущество завода было застраховано на сумму 1,5 млрд новых тайваньских долларов (около $46,65 млн).

По данным расследования, владелец сразу уведомил сотрудников экстренных служб о хранении на производстве опасных материалов. По этой причине первые отряды пожарных не применяли для тушения воду.

Взрыв на заводе по производству принадлежностей для гольфа на территории научно-технического парка в уезде Пиндун произошел в пятницу около 17:00 (13:00 по бакинскому времени). На место происшествия были направлены 34 пожарные машины. При тушении пожара произошел еще один взрыв, который привел к обрушению конструкций и жертвам среди сотрудников экстренных служб.

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