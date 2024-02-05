Число жертв пожара в столице Кении выросло до шести

Число погибших в столице Кении Найроби, вызванного взрывом грузовика с газовыми баллонами, достигло шести.
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По его словам, из 280 пострадавших 53 все еще находятся на лечении в двух больницах города. "С сожалением сообщаем, что три человека скончались от полученных травм, в результате чего число погибших из-за пожара в районе Эмбакаси достигло шести", - говорится в заявлении представителя правительства.
Напомним, что перевозивший баллоны с газом грузовик с неопознанным регистрационным номером взорвался в трущобах района Эмбакаси на юго-востоке Найроби 1 февраля около 23:30. Огонь охватил склад текстильных изделий и жилые дома. Через девять часов пожар был потушен. Район Эмбакаси расположен вблизи аэропорта Джомо Кенятты, там проживает около 1 млн человек, по данным переписи населения 2019 года, которые приводит агентство.
Согласно заявлению Института нефти Восточной Африки, взрыв произошел на месте незаконного хранения сжиженного газа. Владелец подпольной заправки и некоторые его клиенты уже привлекались к ответственности в 2020 году и были осуждены в мае 2023 года.