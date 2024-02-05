Число жертв пожара в столице Кении выросло до шести

Число жертв пожара на окраине Найроби, вызванного взрывом грузовика с газовыми баллонами, достигло шести.

Число погибших в столице Кении Найроби, вызванного взрывом грузовика с газовыми баллонами, достигло шести.

Как передает Report со ссылкой на агентство AFP, об этом заявил официальный представитель правительства Кении Исаак Майгуа Мваура.

По его словам, из 280 пострадавших 53 все еще находятся на лечении в двух больницах города. "С сожалением сообщаем, что три человека скончались от полученных травм, в результате чего число погибших из-за пожара в районе Эмбакаси достигло шести", - говорится в заявлении представителя правительства.

Напомним, что перевозивший баллоны с газом грузовик с неопознанным регистрационным номером взорвался в трущобах района Эмбакаси на юго-востоке Найроби 1 февраля около 23:30. Огонь охватил склад текстильных изделий и жилые дома. Через девять часов пожар был потушен. Район Эмбакаси расположен вблизи аэропорта Джомо Кенятты, там проживает около 1 млн человек, по данным переписи населения 2019 года, которые приводит агентство.

Согласно заявлению Института нефти Восточной Африки, взрыв произошел на месте незаконного хранения сжиженного газа. Владелец подпольной заправки и некоторые его клиенты уже привлекались к ответственности в 2020 году и были осуждены в мае 2023 года.