 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ​Число жертв пожара 31 октября в клубе в Бухаресте возросло до 60

    19-летний молодой человек скончался в клинике в Австрии

    Баку. 22 ноября. REPORT.AZ/ Число жертв пожара в ночном клубе Бухареста Colectiv возросло до 60.

    Как передает Report, об этом сообщают румынские СМИ.

    19-летний молодой человек скончался в клинике в Австрии.

    Сейчас в больницах остаются 40 пострадавших, состояние 10 из них медики расценивают как тяжёлое и критическое.

    В момент трагедии в клубе находилось до 400 человек. В первые часы трагедии погибли 27 из них, ещё 200 пострадавших были госпитализированы. Несколько стран согласились разместить пострадавших в своих больницах.

    Пожар в ночном клубе Colectiv произошёл в ночь на 31 октября. По предварительным данным, причиной стало использование пиротехники.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi