​Число жертв пожара 31 октября в клубе в Бухаресте возросло до 60

Баку. 22 ноября. REPORT.AZ/ Число жертв пожара в ночном клубе Бухареста Colectiv возросло до 60.

Как передает Report, об этом сообщают румынские СМИ.

19-летний молодой человек скончался в клинике в Австрии.

Сейчас в больницах остаются 40 пострадавших, состояние 10 из них медики расценивают как тяжёлое и критическое.

В момент трагедии в клубе находилось до 400 человек. В первые часы трагедии погибли 27 из них, ещё 200 пострадавших были госпитализированы. Несколько стран согласились разместить пострадавших в своих больницах.

Пожар в ночном клубе Colectiv произошёл в ночь на 31 октября. По предварительным данным, причиной стало использование пиротехники.