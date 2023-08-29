Число жертв после сильных дождей в Таджикистане достигло 17

Общее число погибших от последствий сильных дождей в Таджикистане выросло до 17 человек, спасатели нашли еще четыре тела.

Общее число погибших от последствий сильных дождей в Таджикистане выросло до 17 человек, спасатели нашли еще четыре тела.

Как передает Report, об этом сообщили ТАСС в Комитете по чрезвычайным ситуациям (КЧС) при правительстве Таджикистана.

"Спасатели комитета обнаружили тела четырех граждан, три женщины и один мужчина. Тела переданы соответствующим органам для установления личности", - сообщили в ведомстве.

В ведомстве уточнили, что тела были обнаружены в городе Вахдате.

Кроме того, в ходе спасательных работ в Хатлонской области установлено, что в результате схода селя погибло 100 голов домашнего скота. По данным ведомства, во всех районах республики, затронутых стихийным бедствием, продолжаются работы по ликвидации последствий.

Отметим, что в воскресенье в Таджикистане прошли сильные дожди, которые вызвали подтопления, сход селей и камнепады. Первоначально было известно о 13 жертвах стихийного бедствия, большинство людей погибли в городе Вахдате. В КЧС сообщали, что в нескольких районах республики заблокированы дороги, подтоплены дома и здания, грязевыми потоками повреждены десятки автомобилей.