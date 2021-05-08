Число жертв полицейской операции в Рио-де-Жанейро увеличилось до 28

Число жертв операции, проведенной полицией в четверг в фавеле на севере Рио-де-Жанейро, выросло до 28.

Число жертв операции, проведенной полицией в четверг в фавеле на севере Рио-де-Жанейро, выросло до 28.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает портал G1 со ссылкой на правоохранителей.

По информации портала, от полученных ранений умерли еще трое подозреваемых в причастности к ОПГ. "19 из них уже имели криминальное прошлое", - приводит G1 слова шефа полиции Аллана Турновски.

Как утверждают правоохранители, обычно преступники, засевшие в фавелах, при полицейском штурме спешно покидают свои позиции, отстреливаясь от правоохранителей. "На этот раз все было по-другому. Вчера (в четверг) они стреляли на поражение, пытаясь сохранить свои позиции... Полиция продемонстрировала профессионализм и зрелость", - сказал Турновски на похоронах погибшего в ходе операции подчиненного.

Бразильская полиция утром в четверг устроила рейд в контролируемую наркогруппировкой "Красная команда" (Comando Vermelho) фавелу Жакарезиньу в северной части Рио-де-Жанейро. В местных СМИ операцию окрестили "самой кровавой" за всю историю Рио-де-Жанейро, а правозащитники заявили, что имело место неоправданное применение силы со стороны правоохранительных органов. По ее итогам силовики продемонстрировали изъятые у преступников 16 пистолетов, шесть винтовок, пистолет-пулемет, 12 гранат и противотанковый снаряд.