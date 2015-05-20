Число жертв песчаной бури на северо-западе Индии возросло до 17

Баку. 20 мая. REPORT.AZ/ Число жертв песчаной бури в штате Раджастан на северо-западе Индии возросло до 17, еще 60 человек пострадали. Как отмечает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает в среду издание Economic Times.

Ранее сообщалось о 9 погибших.

Песчаная буря, которая бушевала в штате около часа, образовалась над районом Биканер во вторник вечером и продвинулась в сторону Джодхпура, Джайпура, Альвара, Бхаратпура. Стихия повредила более 50 домов, ветер вырывал с корнями деревья.

Из-за мощного шторма температура в отдельных районах штата понизилась. Дорожное сообщение также было приостановлено в связи с плохой видимостью. Кроме того, в некоторых районах были повалены более 30 столбов электропередач.

Главный министр штата Васудхара Радже объявил о компенсации в размере 400 тысяч рупий (около 6 тысяч долларов) пострадавшим.