Число жертв паводка в Бразилии выросло до 35 человек

Число жертв сильных дождей и вызванных ими паводка и оползней в Петрополисе (горные районы штата Рио-де-Жанейро) выросло до 35.

Число жертв сильных дождей и вызванных ими паводка и оползней в Петрополисе (горные районы штата Рио-де-Жанейро) выросло до 35.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает телеканал Globo со ссылкой на спасательные службы.

По его информации, в городе зафиксировано более 170 оползней, пострадали 80 жилых зданий. Власти города, где во вторник за шесть часов выпало более месячной нормы осадков, объявили о введении режима ЧС. В поисковых работах заняты 180 спасателей. Губернатор штата Клаудиу Кастру с вечера вторника находится в городе для координации межведомственных усилий по ликвидации последствий ЧС.

Президент Бразилии Жаир Болсонару, который в настоящее время находится с визитом в Москве сообщил в соцсетях, что распорядился оказать помощь федерального центра пострадавшим от удара стихии, а также в устранении последствий непогоды, в том числе с привлечением военных.

Обильные осадки в северной, центральной и юго-восточной частях Бразилии в летний период (с конца декабря по конец марта) носят сезонный характер и с разной степенью интенсивности повторяются ежегодно.

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По меньшей мере шесть человек погибли во вторник в результате вызванного ливнями паводка в бразильском Петрополисе на юго-востоке страны.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил на своей странице в Twitter министр регионального развития Рожериу Маринью.

"Сожалеем о шести погибших в Петрополисе (штат Рио-де-Жанейро). Город пострадал от последствий сильных дождей: более 200 мм (осадков) выпало за последние четыре часа, что привело к выходу рек из берегов. В 52 местах зафиксированы оползни", - отметил он.

По информации телеканала Globo, за шесть часов с начала ливней в городе выпало больше месячной нормы осадков. На кадрах, продемонстрированных в эфире телеканала, видны затопленные улицы, скверы и дворы жилых домов.

Как сообщил губернатор штата Рио-де-Жанейро Клаудиу Кастру, над устранением последствий удара стихии работают 120 спасателей, к ним направлены еще 60 человек.