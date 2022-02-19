Число жертв паводка в Бразилии выросло до 136

Число жертв оползней и паводка, вызванных сильными дождями, в бразильском Петрополисе (горные районы штата Рио-де-Жанейро) выросло до 136, из них 22 несовершеннолетние.

Число жертв оползней и паводка, вызванных сильными дождями, в бразильском Петрополисе (горные районы штата Рио-де-Жанейро) выросло до 136, из них 22 несовершеннолетние.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в пятницу сообщает телеканал Globo, ссылаясь на спасательные службы. Ранее сообщалось о 120 погибших.

На текущий момент спасателям удалось извлечь из-под завалов 24 выживших, в полицию поступили заявления о 216 пропавших, однако правоохранители пока не знают, есть ли они среди спасенных и жертв. В поисковых работах заняты 500 спасателей, 200 полицейских, а также военные и волонтеры. Губернатор штата Клаудиу Кастру с вечера вторника находится в городе для координации межведомственных усилий по ликвидации последствий ЧС. "Это был самый сильный дождь (в городе) с 1932 года", - заявил он в ходе общения с прессой.