О нас
Report Georgia
Аудио новости

Число жертв паводка в Бразилии выросло до 136

Число жертв паводка в Бразилии выросло до 136 Число жертв оползней и паводка, вызванных сильными дождями, в бразильском Петрополисе (горные районы штата Рио-де-Жанейро) выросло до 136, из них 22 несовершеннолетние.
Другие страны
19 февраля 2022 г. 07:31
Число жертв паводка в Бразилии выросло до 136

Число жертв оползней и паводка, вызванных сильными дождями, в бразильском Петрополисе (горные районы штата Рио-де-Жанейро) выросло до 136, из них 22 несовершеннолетние.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в пятницу сообщает телеканал Globo, ссылаясь на спасательные службы. Ранее сообщалось о 120 погибших.

На текущий момент спасателям удалось извлечь из-под завалов 24 выживших, в полицию поступили заявления о 216 пропавших, однако правоохранители пока не знают, есть ли они среди спасенных и жертв. В поисковых работах заняты 500 спасателей, 200 полицейских, а также военные и волонтеры. Губернатор штата Клаудиу Кастру с вечера вторника находится в городе для координации межведомственных усилий по ликвидации последствий ЧС. "Это был самый сильный дождь (в городе) с 1932 года", - заявил он в ходе общения с прессой.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Braziliyada daşqın qurbanlarının sayı 136-ya çatıb, 216 nəfər itkin düşüb

Другие новости из категории

Госдеп США одобрил продажу Польше вооружений на $6 млрд
Госдеп США одобрил продажу Польше вооружений на $6 млрд
19 февраля 2022 г. 06:55
Британское посольство на Украине временно переезжает во Львов
Британское посольство на Украине временно переезжает во Львов
19 февраля 2022 г. 04:52
Лидеры ЕС, НАТО и США призвали к немедленной деэскалации ситуации вокруг Украины
Лидеры ЕС, НАТО и США призвали к немедленной деэскалации ситуации вокруг Украины
19 февраля 2022 г. 02:33
В Германии повысили уровень готовности войск
В Германии повысили уровень готовности войск
19 февраля 2022 г. 01:46
Байден завершил телефонный разговор с лидерами нескольких стран об Украине
Байден завершил телефонный разговор с лидерами нескольких стран об Украине
19 февраля 2022 г. 01:24
Байден продлил финансирование правительства США
Байден продлил финансирование правительства США
19 февраля 2022 г. 00:09
Главный санитарный врач США заразился коронавирусом
Главный санитарный врач США заразился коронавирусом
18 февраля 2022 г. 23:32
Эстония поставила Украине американские противотанковые ракеты Javelin
Эстония поставила Украине американские противотанковые ракеты Javelin
18 февраля 2022 г. 22:46
Британцам рекомендовали не ездить в Беларусь
Британцам рекомендовали не ездить в Беларусь
18 февраля 2022 г. 22:22
Генсек ООН надеется, что мировые лидеры продолжат контакты по Украине
Генсек ООН надеется, что мировые лидеры продолжат контакты по Украине
18 февраля 2022 г. 22:09

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi