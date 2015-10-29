Число жертв отравления суррогатным алкоголем в Стамбуле возросло до 12

Баку. 29 октября. REPORT.AZ/ Число скончавшихся от отравления суррогатным алкоголем в Стамбуле увеличилось до 12, шесть человек находятся в реанимации.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал NTV со ссылкой на минздрав Турции.

Ранее минздрав сообщил, что с 18 ноября в лечебные учреждения Стамбула с жалобами на алкогольное отравление обратились 49 человек, 23 человека остаются на лечении.

По сообщениям турецких СМИ, в пяти районах Стамбула десятки людей обратились в больницы с жалобами на боли в животе, обмороки, рвоту, потерю зрения.

Выяснилось, что все они употребляли суррогатный алкоголь, купив у уличных торговцев по низкой цене - 5 турецких лир (около 1,7 доллара) - бутылку с анисовой водкой, где содержался метиловый спирт.

Стамбульская полиция задержала 15 человек по подозрению в изготовлении и продаже суррогатного алкоголя. У них было конфисковано большое число бутылок с поддельным спиртным и оборудование для его производства. Власти предупредили население о недопустимости приобретения с рук алкогольных напитков.