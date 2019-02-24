Число жертв отравления алкоголем в Индии возросло до 98

Баку. 24 февраля. REPORT.AZ/ Число жертв отравления некачественным алкоголем на северо-востоке Индии возросло до 98.

Как передаёт Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Agence France-Presse (AFP).

Ещё по меньшей мере 200 человек были доставлены в больницы.

Отмечается, что среди жертв большое число женщин. Погибшие в основном являлись работниками чайных плантаций в штате Ассам. Пострадавшие употребляли некачественный ликер, в составе которого был метанол. Владелец предприятия, изготовившего алкоголь, и еще четыре человека задержаны.

Ранее сообщалось о 89 погибших и 50 госпитализированных.