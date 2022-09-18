Число жертв оползня в Непале возросло до 22 человек

Число жертв оползня, вызванного проливными дождями на западе Непала, достигло 22 человек.
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В соседнем районе Кайлали из-за наводнений около 1 500 человек были вынуждены оставить свои дома.
Ранее местные власти сообщали о 14 погибших.
По официальным данным, в этом году по меньшей мере 70 человек погибли и 13 пропали без вести в результате наводнений и оползней по всей стране. Стихийные бедствия, вызванные муссонными дождями с июня по сентябрь, ежегодно приводят к человеческим жертвам в Непале.