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Число жертв оползня в Непале возросло до 22 человек

Число жертв оползня в Непале возросло до 22 человек Число жертв оползня, вызванного проливными дождями на западе Непала, достигло 22 человек.
Другие страны
18 сентября 2022 г. 11:23
Число жертв оползня в Непале возросло до 22 человек

Число жертв оползня, вызванного проливными дождями на западе Непала, достигло 22 человек.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, из-за стихийного бедствия в районе Ачхам в 450 километрах от столицы Катманду пострадали не менее 10 человек. Для разбора завалов домов на месте происшествия работают спасатели, военные и волонтеры.

В соседнем районе Кайлали из-за наводнений около 1 500 человек были вынуждены оставить свои дома.

Ранее местные власти сообщали о 14 погибших.

По официальным данным, в этом году по меньшей мере 70 человек погибли и 13 пропали без вести в результате наводнений и оползней по всей стране. Стихийные бедствия, вызванные муссонными дождями с июня по сентябрь, ежегодно приводят к человеческим жертвам в Непале.

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