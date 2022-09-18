Число жертв оползня в Непале возросло до 22 человек

Число жертв оползня, вызванного проливными дождями на западе Непала, достигло 22 человек.

Число жертв оползня, вызванного проливными дождями на западе Непала, достигло 22 человек.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, из-за стихийного бедствия в районе Ачхам в 450 километрах от столицы Катманду пострадали не менее 10 человек. Для разбора завалов домов на месте происшествия работают спасатели, военные и волонтеры.

В соседнем районе Кайлали из-за наводнений около 1 500 человек были вынуждены оставить свои дома.

Ранее местные власти сообщали о 14 погибших.

По официальным данным, в этом году по меньшей мере 70 человек погибли и 13 пропали без вести в результате наводнений и оползней по всей стране. Стихийные бедствия, вызванные муссонными дождями с июня по сентябрь, ежегодно приводят к человеческим жертвам в Непале.