Баку. 22 ноября. REPORT.AZ/ Число жертв оползня в Мьянме увеличилось до 90.

По сообщениям Report, новые данные приводит AFP.

Ранее сообщалось о 75 погибших.

Поисково-спасательные работы на месте ЧП продолжаются.

Вечером 21 ноября в штате Качин на севере Мьянмы сошёл оползень. Это произошло неподалёку от шахты по добыче нефрита в окрестностях города Хпакан.

Селевой поток обрушился на жилые дома горняков. По оценке властей, под завалами оказались не менее 70 строений.

Власти назвали случившееся крупнейшей трагедией за все историю добычи нефрита в стране.