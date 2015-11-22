 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Число жертв оползня в Мьянме увеличилось до 90

    Оползень сошёл неподалёку от шахты по добыче нефрита в окрестностях города Хпакан

    Баку. 22 ноября. REPORT.AZ/ Число жертв оползня в Мьянме увеличилось до 90.

    По сообщениям Report, новые данные приводит AFP.

    Ранее сообщалось о 75 погибших.

    Поисково-спасательные работы на месте ЧП продолжаются.

    Вечером 21 ноября в штате Качин на севере Мьянмы сошёл оползень. Это произошло неподалёку от шахты по добыче нефрита в окрестностях города Хпакан.

    Селевой поток обрушился на жилые дома горняков. По оценке властей, под завалами оказались не менее 70 строений.

    Власти назвали случившееся крупнейшей трагедией за все историю добычи нефрита в стране.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi