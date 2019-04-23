​Число жертв оползня в Колумбии возросло до 28

Число жертв оползня, сошедшего на территории западного департамента Каука в Колумбии, увеличилось до 28 человек.

Как передаёт Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила Национальная служба по контролю за стихийными бедствиями.

"За последние два дня были найдены тела 28 человек", - говорится в Twitter службы. Отмечается, что поисковые работы продолжатся с рассветом.

Напомним, что ранее поступала информация о 20 погибших. В результате схода оползня, вызванного проливными дождями, в деревне Портачуэло в воскресенье утром восемь домов оказались завалены грязью и камнями.

Президент Колумбии Иван Дуке посетил место происшествия. Он заявил, что власти окажут пострадавшим всю необходимую помощь и как можно скорее ликвидируют последствия схода оползня, который завалил не только деревню Портачуэло, но и участок Панамериканского шоссе. В результате оказалось прервано движение по автостраде, связывающей Колумбию с Эквадором.