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Число жертв оползня в Колумбии возросло до 26

Число жертв оползня в Колумбии возросло до 26 Число погибших в результате оползня, который сошел на деревню в колумбийском департаменте Кундинамарка 18 июля, возросло до 26.
Другие страны
22 июля 2023 г. 08:56
Число жертв оползня в Колумбии возросло до 26

Число погибших в результате оползня, который сошел на деревню в колумбийском департаменте Кундинамарка 18 июля, возросло до 26.

Как передает Report, об этом сообщил губернатор региона Николас Гарсия Бустос.

"Общее число обнаруженных тел достигло 26. Завтра нам нужно попытаться найти еще трех человек, которые числятся пропавшими без вести", - сказал он в видеообращении, опубликованном на его странице в Twitter.

Оползень сошел на деревню Наранхаль, расположенную в центральной части Колумбии, ночью. К смещению горных пород привели ливни, из-за которых местные реки вышли из берегов. В первый день поисков стало известно о 14 погибших и 20 пропавших без вести.

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Версия на азербайджанском языке Kolumbiyada torpaq sürüşməsində ölənlərin sayı 26-ya çatıb

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