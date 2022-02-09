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Число жертв оползня в Колумбии возросло до 14

Число жертв оползня в Колумбии возросло до 14 Семь человек погибли и 29 получили ранения в результате оползня после сильных осадков в городе Перейра на западе Колумбии.
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9 февраля 2022 г. 01:15
Число жертв оползня в Колумбии возросло до 14

Не менее 14 человек погибли и 29 пострадали в результате схода оползня в городе Доскебрадас на западе Колумбии.

Как передает Report, об этом сообщил мэр соседнего города Перейра Карлос Майя.

"К сожалению, уже 14 погибших, 29 пострадавших и один человек числится пропавшим", - приводит его слова газета El Tiempo.

На месте продолжают работать пожарные из Доскебрадаса и Перейры. "В целях безопасности мы решили эвакуировать 15 домов, расположенных рядом", - заявил Майя.

Оползень сошел на город утром 8 февраля после проливного дождя. Землей оказались завалены несколько домов.

20:30

Семь человек погибли и 29 получили ранения в результате оползня после сильных осадков в городе Перейра на западе Колумбии.

Как передает Report, об этом сообщили в Национальном управлении по управлению рисками SNGRD.

"На данный момент, по данным властей, 29 человек получили ранения и, к сожалению, 7 погибли. В районе развернута поисково-спасательная операция", - сообщили спасатели в своем Twitter.

Оползнем в муниципалитете Доскебрадас накрыло несколько жилых домов и завалило русло реки Отун. По информации местных СМИ, еще два человека числятся пропавшими без вести.

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Версия на азербайджанском языке ВидеоKolumbiyada torpaq sürüşməsi qurbanlarının sayı 14 nəfərə çatıb, onlarla yaralı var

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