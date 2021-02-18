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Число жертв оползня в Индонезии возросло до 18

Число жертв оползня в Индонезии возросло до 18 Под завалами, вероятно, находится тело еще одного погибшего
Другие страны
18 февраля 2021 г. 18:08
Число жертв оползня в Индонезии возросло до 18

Не менее 18 человек погибли в результате схода оползня в индонезийской деревне Нгетос в провинции Восточная Ява.

Как передает Report, об этом сообщило в четверг агентство Antara со ссылкой на местную поисково-спасательную службу.

Вероятно, под завалами находится тело еще одной жертвы.

За минувшие сутки на месте чрезвычайного происшествия было обнаружено пять тел. Стихийное бедствие произошло ночью в воскресенье в результате проливных дождей. Оползень повредил восемь домов в деревне, более 100 человек были вынуждены покинуть свои жилища. 17 февраля сотрудники поисково-спасательной службы сообщали о 13 погибших, двое были спасены.

Сразу после схода оползня сообщалось о 20 пропавших без вести.

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