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Число жертв оползня в Эквадоре возросло до 50

Число жертв оползня в Эквадоре возросло до 50 Не менее 50 человек погибли в результате схода оползня в городе Алауси в центральной части Эквадора в конце марта.
Другие страны
29 апреля 2023 г. 05:23
Число жертв оползня в Эквадоре возросло до 50

Не менее 50 человек погибли в результате схода оползня в городе Алауси в центральной части Эквадора в конце марта.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом передает телеканал TeleSUR.

В генеральной прокуратуре страны отметили, что поиски тел жертв продолжаются. По меньшей мере 38 человек числятся пропавшими без вести. Под завалами на настоящий момент находятся не менее 57 домов.

Оползень сошел на жилые дома в ночь на 27 марта. В общей сложности в зоне бедствия оказались более 500 человек. По оценкам Красного Креста, разрушены или повреждены 163 дома.

В феврале управление по чрезвычайным ситуациям страны выпустило предупреждение, что в районе Алауси существует риск смещения и движения горных пород.

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Версия на азербайджанском языке Ekvadorda torpaq sürüşməsi nəticəsində ölənlərin sayı 50-yə çatıb, onlarla insan itkin düşüb

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