Число жертв оползня на юге Индии превысило 40 человек

Число погибших в результате схода оползня в южном индийском штате Керала возросло до 41 человека.

Число погибших в результате схода оползня в южном индийском штате Керала возросло до 41 человека.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил местный информационный портал Asianet.

Ранее сообщалось о 24 погибших и по меньшей мере 70 раненых.

Как сообщила журналистам министр здравоохранения штата Вина Джордж, в районе происшествия разрушен мост, что затрудняет доступ спасателей к месту ЧП. Там уже находятся подразделения национальной полиции и гражданской обороны, в ближайшее время туда также прибудет группа военно-морских сил.

Оползень сошел в холмистых районах в округе Ваянада на северо-востоке южного индийского штата Керала. Под завалами могут находиться сотни людей. Число погибших и пострадавших может возрасти. На месте ЧП работают спасатели. К ним присоединились военные, направлены три вертолета ВВС. Их работа затруднена из-за продолжающихся проливных дождей.