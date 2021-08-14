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Число жертв оползня на севере Индии возросло до 19

Число жертв оползня на севере Индии возросло до 19 Число погибших в результате схода оползня в районе Киннаур в штате Химачал-Прадеш в Индии возросло до 19.
Другие страны
14 августа 2021 г. 09:15

Число погибших в результате схода оползня в районе Киннаур в штате Химачал-Прадеш в Индии возросло до 19.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в субботу сообщило агентство ANI.

Ранее сообщалось о 15 погибших.

Оползень сошел в среду днем на автомобильную дорогу в штате Химачал-Прадеш, под завалом оказались несколько автомобилей, автобус и грузовик. По данным местных властей, в автобусе, следовавшем в город Шимлу, находились 40 человек. Премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил о готовности центрального правительства оказать помощь местным властям.

В Индии начался сезон муссонных ливней, которые вызывают оползни и камнепады.

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