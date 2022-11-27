Число жертв оползня на острове Искья в Италии увеличилось до трех

Спасатели, занимающиеся поиском пропавших без вести в результате схода оползня на острове Искья в Италии, обнаружили тело еще одной жертвы. Таким образом, число погибших увеличилось до трех человек.

Спасатели, занимающиеся поиском пропавших без вести в результате схода оползня на острове Искья в Италии, обнаружили тело еще одной жертвы. Таким образом, число погибших увеличилось до трех человек.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство ANSA.

Ранее спасатели достали из-под толщи глины, накрывшей жилые дома в населенном пункте Казамиччола, тело девочки 5-6 лет. Известно также о гибели 31-летней женщины.

Не менее девяти человек считаются пропавшими без вести, их поиски продолжаются.

На острове прошли сильные ливни, которые спровоцировали наводнения и оползни. Как минимум 10 зданий обрушились. Министр внутренних дел Италии Маттео Пьянтедози сообщил, что порядка 200 человек были эвакуированы. Он назвал ситуацию очень серьезной. По его словам, погодные условия затрудняют поисково-спасательные работы. Местные власти приняли решение о закрытии школ на острове в понедельник и вторник. Правительство объявило режим чрезвычайной ситуации и выделило €2 млн на ликвидацию последствий стихии.