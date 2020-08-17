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Число жертв оползней в Индии достигло 58 человек

Число жертв оползней в Индии достигло 58 человек В регионе продолжаются спасательные и поисковые операции
Другие страны
17 августа 2020 г. 09:20
Число жертв оползней в Индии достигло 58 человек

Количество погибших в результате оползней в индийском южном штате Керала с начала августа достигло 58 человек.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в понедельник сообщает газета The Hindu.

По информации издания, в минувшие сутки оползни, вызванные муссонными дождями, вновь произошли в районе Муннар, наиболее пострадавшем от бедствия. Погибли по меньшей мере 2 человека, 12 жителей считаются пропавшими без вести, около 100 остались без крова.

В основном жертвами оползней стали рабочие чайных плантаций. В регионе продолжаются спасательные и поисковые операции, проведению которых препятствуют дожди и сильный туман.

Как заявил главный министр правительства Кералы Пинарайи Виджаян, власти предоставили финансовую поддержку пострадавшим и открыли временные лагеря для проживания жителей разрушенных оползнями населенных пунктов.

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Версия на английском языке Indian landslide death toll goes up to 58

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