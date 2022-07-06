Число жертв обвала на леднике в Италии возросло до 9

Количество жертв обвала на леднике Мармолада на северо-востоке Италии в Доломитовых Альпах достигло девяти.

Количество жертв обвала на леднике Мармолада на северо-востоке Италии в Доломитовых Альпах достигло девяти.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в среду сообщило агентство ANSA.

Ранее сообщалось о семи погибших. По данным ANSA, семь человек получили ранения. Как заявил в среду главный прокурор Тренто Сандро Раймонди, происшествие невозможно было предвидеть. "Мы заслушаем показания, посмотрим видеозаписи и привлечем ученых, чтобы провести тесты, чтобы понять" причины произошедшего "с гидравлической точки зрения", добавил он.

Причиной обвала массивного куска ледника, которому ученые предрекали полное исчезновение через 10 лет, стали высокие температуры - 10 градусов Цельсия на высоте около 3 тыс м. Техникам из альпийской группы спасения удалось установить, что ледяная масса, оторвавшись, двигалась со скоростью до 300 км/ч. При таких условиях найти кого-то в живых представляется маловероятным, говорят спасатели. Поисковые работы продолжаются.