Число жертв обстрела судна с беженцами у берегов Йемена увеличилось до 42 человек

Баку. 18 марта. REPORT.AZ/ Число погибших в результате обстрела с вертолета судна с сомалийскими беженцами у берегов Йемена увеличилось до 42 человек.

Как передает Report, об этом сообщило агентство AFP со ссылкой на представителей Международной организации по миграции (МОМ) в Йемене.

Ранее вблизи Баб-эль-Мандебского пролива с вертолета без опознавательных знаков было обстреляно судно, на котором группа сомалийских беженцев направлялась из Йемена в Судан. После атаки с воздуха судно вернулось обратно в йеменский порт Ходейда. Как сообщал Международный комитет Красного Креста (МККК), на борту были обнаружены тела 33 погибших. Кроме того, 29 беженцев получили ранения. Всего же сообщалось, что судно перевозило 140 человек. Многие пассажиры по-прежнему не найдены.

По данным Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ), в Йемене находятся более 255 тысяч сомалийских беженцев.