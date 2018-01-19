Число жертв обрушившегося на Европу урагана увеличилось до 10 - ОБНОВЛЕНО - 2

Баку. 19 января. REPORT.AZ/ Обрушившийся на ряд европейских стран ураган привёл к гибели 10 человек.

Как передает Reportсо ссылкой на RT, об этом сообщает агентство DPA.

Отмечается, что смерти были зафиксированы в Бельгии, Нидерландах, Италии и Германии.

***02:44

По меньшей мере шесть человек погибли в результате обрушившегося на Европу урагана «Фредерике».

Как передает Report со ссылкой на RT, об этом сообщает Tagesspiegel.

Отмечается, что удар стихии в Германии привёл к тому, что власти существенно ограничили железнодорожные и воздушные перевозки.

Издание уточняет, что в некоторых федеральных округах были отменены занятия в школах.

***21:25

В результате обрушившегося на Германию урагана «Фредерике» погиб один человек. Как передает Report со ссылкой на RT, об этом сообщает Deutsche Welle.

Кроме того, отмечается, что ещё четыре человека получили серьёзные травмы, попав под поваленные штормом деревья.

В компании Deutsche Bahn заявили о прекращении железнодорожного сообщения по всей стране из-за разгула стихии.

Также в аэропорту Кёльн/Бонн были временно отменены все рейсы.