Число жертв обрушения золотого прииска в Судане увеличилось до 38

Тела 31 горняка извлекли из-под завалов обрушившегося золотого прииска в Судане.

Число погибших при обрушении золотого прииска в Судане увеличилось до 38.

Как передает Report со ссылкой на телеканал Al Arabiya , из-под завалов извлекли тела еще семерых рабочих. Остается неизвестной судьба нескольких человек.

ЧП на частной золотодобывающей шахте Умм-Дарсая, где разработка скважин осуществлялась кустарными методами, произошло в районе Эн-Нухуд в штате Западный Кордофан 26 декабря. Произошло обрушение сразу 10 скважин, где осуществляется добыча драгметалла. Поисковые работы продолжаются.

19:51

Тела 31 горняка извлекли из-под завалов обрушившегося золотого прииска в Судане.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил информационный портал Al Intibaha.

По информации, ЧП на частной золотодобывающей шахте Умм-Дарсая, где разработка скважин осуществлялась кустарными методами, произошло в районе Эн-Нухуд в штате Западный Кордофан в минувшее воскресенье.

К настоящему моменту обнаружены тела 31 погибшего, еще по меньшей мере восемь человек числятся пропавшими без вести. Отмечается, что под землю ушли сразу 10 скважин, где осуществляется поиск драгоценного металла.