Число жертв обрушения жилого дома во Флориде возросло до 36 - ОБНОВЛЕНО

Спасатели во Флориде извлекли из-под обломков обрушившегося дома еще четыре тела.

Спасатели извлекли из-под обломков обрушившегося дома в Серфсайде в окрестностях Майами (штат Флорида) еще четыре тела, таким образом число погибших возросло до 36.

Как передает Report, об этом на странице в Facebook сообщила глава округа Майами-Дейд Даниэлла-Ливайн Кава.

"Несмотря дождь и другие тяжелые погодные условия, мы извлекли из-под обломков тела еще четырех жертв, - указала она. - Общее подтвержденное число погибших теперь составляет 36".

Многоэтажный жилой дом в Серфсайде обрушился в ночь на 24 июня. В первый день из-под завалов удалось извлечь 37 человек, однако затем выживших не находили. Судьба 109 человек до сих пор остается неизвестной.

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Спасатели во Флориде извлекли из-под обломков обрушившегося дома еще четыре тела.

Как передает Report со ссылкой на Associated Press , об этом заявила мэр округа Майами-Дейд Даниэлла Лавин Кава.

Таким образом, общее количество подтвержденных смертей достигло 32.

Отмечается, что работа спасателей осложняется в связи с угрозой тропического шторма "Эльза".

"Мы по-прежнему сосредоточены на нашей основной миссии... найти как можно больше людей", - сказала Кава.

Многоэтажка в Серфсайде обрушилась в ночь на 24 июня. Ранее сообщалось о 28 жертвах.

Президент США Джо Байден объявил во Флориде режим ЧС. Власти Майами выясняют причины случившегося c домом у береговой линии.