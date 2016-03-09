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    Число жертв обрушения здания в нигерийском Лагосе достигло 30 человек

    Инцидент произошел в районе Лекки, где находятся несколько самых дорогих объектов недвижимости в стране

    Баку. 9 марта. REPORT.AZ/ Число жертв обрушения пятиэтажного здания в нигерийском городе Лагос достигло 30 человек.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает Рейтерс.

    Инцидент произошел во вторник в районе Лекки, где находятся несколько самых дорогих объектов недвижимости в стране. Ранее сообщалось о 22 погибших.

    По словам каменщика, работавшего на стройке обрушившегося дома, когда владельцы здания "закончили строительство, пошел дождь и дом немного сдвинулся". Тогда они укрепили переднюю часть здания и продолжили строительство.

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