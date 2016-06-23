​Число жертв обрушения на алюминиевом заводе в Китае увеличилось до 10 человек

Баку. 23 Июня. REPORT.AZ/ Спасатели обнаружили тела еще троих человек, оказавшихся под завалами в результате обрушения оборудования на алюминиевом заводе в центральной китайской провинции Хэнань.
Как передает Report, таким образом число погибших достигло 10. Как сообщило в четверг Центральное китайское телевидение, двое человек по-прежнему числятся пропавшими без вести.
Инцидент произошел в среду при работах по разборке оборудования на одной из площадок завода. Восемь сотрудников предприятия получили ранения, двое из них находятся в тяжелом состоянии.
Предприятие где произошла трагедия, принадлежит Aluminum Corporation of China.
Полиция ведет расследование обстоятельств инцидента. Ранее сообщалось, что был задержан один человек.
News DepartmentАвтор новости
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