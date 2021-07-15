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Число жертв обрушения дома во Флориде выросло до 97

Число жертв обрушения дома во Флориде выросло до 97 Число погибших при обрушении жилого дома в американском городе Серфсайд (штат Флорида) увеличилось до 97.
Другие страны
15 июля 2021 г. 07:48
Число жертв обрушения дома во Флориде выросло до 97

Число погибших при обрушении жилого дома в американском городе Серфсайд (штат Флорида) увеличилось до 97.

Как передает Report, об этом сообщила глава округа Майами-Дейд Даниэлла-Ливайн Кава в Twitter.

Она отметила, что подтверждена смерть 97 человек.

Ранее заявлялось о 95 жертвах. Тогда неизвестной оставалась судьба 14 человек.

Многоэтажный жилой дом в Серфсайде обрушился в ночь на 24 июня. В первый день из-под завалов удалось извлечь 37 человек, однако затем выживших не находили. 7 июля власти приняли решение прекратить спасательную операцию, теперь на месте катастрофы ищут тела погибших.

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Версия на английском языке Death toll in Florida condo building collapse rises to 97
Версия на азербайджанском языке Floridada çökən binada ölənlərin sayı 97 nəfərə yüksəldi

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