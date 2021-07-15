Число жертв обрушения дома во Флориде выросло до 97

Число погибших при обрушении жилого дома в американском городе Серфсайд (штат Флорида) увеличилось до 97.

Число погибших при обрушении жилого дома в американском городе Серфсайд (штат Флорида) увеличилось до 97.

Как передает Report, об этом сообщила глава округа Майами-Дейд Даниэлла-Ливайн Кава в Twitter .

Она отметила, что подтверждена смерть 97 человек.

Ранее заявлялось о 95 жертвах. Тогда неизвестной оставалась судьба 14 человек.

Многоэтажный жилой дом в Серфсайде обрушился в ночь на 24 июня. В первый день из-под завалов удалось извлечь 37 человек, однако затем выживших не находили. 7 июля власти приняли решение прекратить спасательную операцию, теперь на месте катастрофы ищут тела погибших.