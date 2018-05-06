Число жертв непогоды в Канаде возросло до трех человек

Баку. 6 мая. REPORT.AZ/ Число погибших из-за сильного ветра в канадской провинции Онтарио возросло до трех человек.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает телеканал CTV

Компания-поставщик электроэнергии в регионе сообщила, что продолжает работы по восстановлению электроснабжения. Число оставшихся без электричества людей сократилось с 200 тысяч до 100 тысяч.

Еще около 20 тысяч человек остаются без света в соседней провинции Квебек.

Ураганный ветер обрушился на юго-восточную часть Канады утром в пятницу. Порывы ветра достигали 110 километров в час.