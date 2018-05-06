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    Число жертв непогоды в Канаде возросло до трех человек

    Баку. 6 мая. REPORT.AZ/ Число погибших из-за сильного ветра в канадской провинции Онтарио возросло до трех человек.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает телеканал CTV

    Компания-поставщик электроэнергии в регионе сообщила, что продолжает работы по восстановлению электроснабжения. Число оставшихся без электричества людей сократилось с 200 тысяч до 100 тысяч.

    Еще около 20 тысяч человек остаются без света в соседней провинции Квебек.

    Ураганный ветер обрушился на юго-восточную часть Канады утром в пятницу. Порывы ветра достигали 110 километров в час.

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