Число жертв непогоды в Италии увеличилось до 29

Баку. 5 ноября. REPORT.AZ/ Из-за непогоды в Италии погибли 29 человек. Еще один считается пропавшим без вести, сообщает в воскресенье агентство ANSA, передает Report.

Число жертв на Сицилии достигло минувшей ночью 12. К двум семьям из 10 человек, погибших из-за разлива реки в провинции Палермо, добавилась пара из Агридженто. Тела супругов обнаружили в автомобиле, унесенном грязевым потоком.

Как сообщили местные власти, смытый рекой дом, где проживали погибшие, должен был быть снесен из-за нарушений норм безопасности при строительстве.