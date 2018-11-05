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    Число жертв непогоды в Италии увеличилось до 29

    Баку. 5 ноября. REPORT.AZ/  Из-за непогоды в Италии погибли 29 человек. Еще один считается пропавшим без вести, сообщает в воскресенье агентство ANSA, передает Report. 

    Число жертв на Сицилии достигло минувшей ночью 12. К двум семьям из 10 человек, погибших из-за разлива реки в провинции Палермо, добавилась пара из Агридженто. Тела супругов обнаружили в автомобиле, унесенном грязевым потоком. 

    Как сообщили местные власти, смытый рекой дом, где проживали погибшие, должен был быть снесен из-за нарушений норм безопасности при строительстве.

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