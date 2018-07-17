Число жертв наводнения в Японии выросло до 222 человек

ББаку. 17 июля. REPORT.AZ/ Жертвами наводнения в Японии стали 222 человека.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом со ссылкой на данные полиции сообщило агентство Киодо.

По подсчетам агентства, местонахождение еще 20 человек остается неизвестным, несмотря на то, что после стихийного бедствия прошло более 10 дней.

По-прежнему около 4 тысяч человек остаются в эвакуационных пунктах.

В пострадавших районах не работают магазины, нарушена работа водопровода. При эвакуационных пунктах открыты точки выдачи гуманитарной помощи. Открыт также и прием волонтеров.