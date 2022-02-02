Число жертв наводнения в столице Эквадора возросло до 23

По меньшей мере 23 человека погибли в результате масштабных затоплений в столице Эквадора Кито, вызванных сильными дождями в понедельник.

По меньшей мере 23 человека погибли в результате масштабных затоплений в столице Эквадора Кито, вызванных сильными дождями в понедельник.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявляет правительство города.

"На настоящий момент ранены 47 человек, погибли 23, 15 числятся пропавшими без вести", - говорится в сообщении правительства в Twitter. Ранее сообщалось о 18 погибших. Отмечается, что в городе объявлен трехдневный траур по жертвам наводнения.

В понедельник в столице южноамериканской страны прошли сильные дожди, которые вызвали затопление нескольких основных транспортных артерий. Грязевые потоки повредили несколько строений и нарушили электроснабжение. Спасатели работают в пострадавших районах столицы, технические работники занимаются восстановлением подачи электричества и расчищают улицы.