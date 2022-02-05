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Число жертв наводнения в столице Эквадора Кито возросло до 27

Число жертв наводнения в столице Эквадора Кито возросло до 27 По меньшей мере 27 человек погибли в результате масштабных затоплений в городе Кито, вызванных сильными дождями в понедельник.
Другие страны
5 февраля 2022 г. 06:50
Число жертв наводнения в столице Эквадора Кито возросло до 27

По меньшей мере 27 человек погибли в результате масштабных затоплений в городе Кито, вызванных сильными дождями в понедельник.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявила городская администрация.

"Погибли 27 человек, ранены 55 человек (41 из них выписан из больниц, 14 остаются в больницах, один в критическом состоянии), двое числятся пропавшими без вести", - говорится в сообщении администрации в Twitter. Ранее отмечалось о 23 погибших.

В понедельник в столице Эквадора прошли сильные дожди, которые вызвали затопление нескольких основных транспортных артерий. Грязевые потоки повредили несколько строений и нарушили электроснабжение. Спасатели работают в пострадавших районах столицы, технические работники занимаются восстановлением подачи электричества и расчищают улицы.

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Версия на азербайджанском языке Ekvadorun paytaxtında daşqın qurbanlarının sayı 27 nəfərə çatıb

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