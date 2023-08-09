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Число жертв наводнения в Пекине возросло до 33

Число жертв наводнения в Пекине возросло до 33 Число жертв наводнения в Пекине увеличилось до 33 человек, еще 18 числятся пропавшими без вести.
Другие страны
9 августа 2023 г. 09:16
Число жертв наводнения в Пекине возросло до 33

Число жертв наводнения в Пекине увеличилось до 33 человек, еще 18 числятся пропавшими без вести.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-канцелярия народного правительства Пекина.

Ранее местные власти сообщали об 11 жертвах и 27 пропавших. Как уточняется, пятеро из погибших участвовали в проводившейся в городе поисково-спасательной операции.

Согласно опубликованным данным, в результате стихийного бедствия было разрушено порядка 59 тыс. зданий, еще 147 тыс. домов оказались повреждены.

С 29 июля по 1 августа на Пекин обрушились мощные ливни, аналогов которым не было последние 140 лет. В отдельных местах проведения метеорологических наблюдений выпало рекордное (более 740 мм) количество осадков. Наводнения нанесли большой ущерб западной и северной части города.

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Версия на английском языке Death toll in Beijing flood rises to 33

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