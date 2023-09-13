Число жертв наводнения в ливийском городе Дерне достигло 7 тыс.

Число жертв ливней и наводнения в ливийском городе Дерна, расположенном на северо-востоке страны, возросло до 7 тыс.

Число жертв ливней и наводнения в ливийском городе Дерна, расположенном на северо-востоке страны, возросло до 7 тыс.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом телеканалу Al-Qahera News сообщил официальный представитель Палаты представителей (парламента) Ливии Абдалла Бельхак.

"Число жертв в городе Дерна в результате шторма и наводнения достигло 7 тыс., - указал представитель парламента. - Тысячи тел [погибших] еще находятся на улицах города или в море, и мы пока не имеем возможности их захоронить". Ранее сообщалось, что в Дерне во время стихийного бедствия погибли 6 тыс. человек.