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Число жертв наводнения в ливийском городе Дерне достигло 7 тыс.

Число жертв наводнения в ливийском городе Дерне достигло 7 тыс. Число жертв ливней и наводнения в ливийском городе Дерна, расположенном на северо-востоке страны, возросло до 7 тыс.
Другие страны
13 сентября 2023 г. 17:01
Число жертв наводнения в ливийском городе Дерне достигло 7 тыс.

Число жертв ливней и наводнения в ливийском городе Дерна, расположенном на северо-востоке страны, возросло до 7 тыс.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом телеканалу Al-Qahera News сообщил официальный представитель Палаты представителей (парламента) Ливии Абдалла Бельхак.

"Число жертв в городе Дерна в результате шторма и наводнения достигло 7 тыс., - указал представитель парламента. - Тысячи тел [погибших] еще находятся на улицах города или в море, и мы пока не имеем возможности их захоронить". Ранее сообщалось, что в Дерне во время стихийного бедствия погибли 6 тыс. человек.

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Версия на азербайджанском языке Liviyada daşqın qurbanlarının sayı 7 minə çatıb
Версия на английском языке Number of flood victims in Libyan city of Derna reaches 7,000

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