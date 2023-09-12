Число жертв наводнения в Ливии возросло до 2 800

В результате наводнений в Ливии, вызванных циклоном "Даниэль" погибли 2 800 человек.

В результате наводнений в Ливии, вызванных циклоном "Даниэль" погибли 2 800 человек.

Как сообщает Report, об этом "Анадолу" сообщили в Обществе Красного Полумесяца Ливии.

Агентство отмечает, что еще 7 тыс. человек числятся пропавшими без вести.

Циклон обрушился на северо-восток Ливии 10 сентября и принес в расположенные на побережье Средиземного моря города штормовой ветер и сильные ливни с грозами.

Проливные дожди нанесли серьезный ущерб инфраструктуре, затоплены многие жилые дома, больницы и другие гражданские объекты. Продолжаются операции по эвакуации и поиску пропавших без вести.