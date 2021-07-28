Число жертв наводнения в Германии превысило 180

Число жертв разрушительного наводнения на западе ФРГ превысило 180, пропавшими без вести до сих пор числятся 73 человека. Об этом сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

Число жертв разрушительного наводнения на западе ФРГ превысило 180, пропавшими без вести до сих пор числятся 73 человека.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

Как сообщило в среду полицейское управление в Кобленце, в земле Рейнланд-Пфальц погибли как минимум 134 жителя. Еще 47 жертв зарегистрировано до сих пор в Северном Рейне - Вестфалии. Число пострадавших, по оценке правоохранительных органов, выросло до 766.

С 12 июля на западе и юго-западе Германии шли ливни, которые стали причиной разрушительного наводнения. Из-за дождей из берегов вышли притоки Рейна Ар и Мозель, а также небольшие реки Зауэр, Прюм, Нимс, Киль и Эрфт. Под ударом стихии в основном оказались федеральные земли Северный Рейн - Вестфалия и Рейнланд-Пфальц.