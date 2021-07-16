Число жертв наводнения в Германии достигло 80 человек

Число погибших из-за наводнения на западе Германии увеличилось до 80.

Число погибших из-за наводнения на западе Германии увеличилось до 80.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила газета Bild.

Ранее сообщалось о 58 жертвах непогоды.

Ранее власти округа Арвайлер заявили, что без вести пропали около 1,3 тыс. человек.

Как отметила канцлер Ангела Меркель, окончательный масштаб трагедии станет ясен в следующие дни. Она также выразила соболезнования тем, кто потерял в катастрофе близких.

В Германии с понедельника продолжаются дожди, которые вызваны циклоном "Бернд", установившимся на западе Европы. Основной удар стихии пришелся по западным и юго-западным регионам, где реки, в том числе Рейн, выходят из берегов и затапливают улицы.

К некоторым населенным пунктам до сих пор невозможно подъехать из-за затопленных дорог и разрушенных мостов. В пяти районах в земле Северный Рейн — Вестфалия идет эвакуация из-за угрозы прорыва дамбы. В городе Трир после разлива местной реки вывезли около 350 человек. В округе Рейн-Эрфт объявили чрезвычайную ситуацию из-за угрозы дальнейшего затопления.

Вице-канцлер страны Олаф Шольц связал природную катастрофу с изменениями климата.