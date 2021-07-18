Число жертв наводнения в Германии достигло 156

Число погибших в результате разрушительного наводнения в Германии достигло 156 человек.

Число погибших в результате разрушительного наводнения в Германии достигло 156 человек.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом отметил таблоид Bild .

Полицейское управление Кобленца сообщило, что число жертв непогоды в земле Рейнланд-Пфальц увеличилось еще на 12 - до 110.

Еще 45 человек погибли в земле Северный Рейн - Вестфалия и один человек в баварском районе Берхтесгаден.

После сильных ливней в ночь на среду населенные пункты начало затапливать в федеральных землях Рейнланд-Пфальц и Северный Рейн - Вестфалия. Стихия привела к разрушению мостов и дорог, обрыву линий электропередачи.