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Число жертв наводнения в Германии достигло 156

Число жертв наводнения в Германии достигло 156 Число погибших в результате разрушительного наводнения в Германии достигло 156 человек.
Другие страны
18 июля 2021 г. 08:49
Число жертв наводнения в Германии достигло 156

Число погибших в результате разрушительного наводнения в Германии достигло 156 человек.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом отметил таблоид Bild.

Полицейское управление Кобленца сообщило, что число жертв непогоды в земле Рейнланд-Пфальц увеличилось еще на 12 - до 110.

Еще 45 человек погибли в земле Северный Рейн - Вестфалия и один человек в баварском районе Берхтесгаден.

После сильных ливней в ночь на среду населенные пункты начало затапливать в федеральных землях Рейнланд-Пфальц и Северный Рейн - Вестфалия. Стихия привела к разрушению мостов и дорог, обрыву линий электропередачи.

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