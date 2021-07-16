Число жертв наводнения в Бельгии выросло до 11

До 11 человек выросло число жертв наводнения на юге Бельгии, которое стало сильнейшим за последние 20 лет.

До 11 человек выросло число жертв наводнения на юге Бельгии, которое стало сильнейшим за последние 20 лет.

Об этом сообщил в четверг телеканал RTBF.

"Власти подтвердили гибель 11 человек, пропавшими без вести числятся трое спасателей, лодка которых перевернулась в грязевом потоке", - сообщил телеканал.

Напомним, что наводнение в Валлонии - южной части Бельгии началось ночью со среды на четверг в результате мощных ливневых дождей. В четверг дожди продолжались в течение всего дня, и ситуация быстро ухудшалась. За последние сутки в стране выпала полуторамесячная норма осадков.