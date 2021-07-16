О нас
Report Georgia
Аудио новости

Число жертв наводнения в Бельгии выросло до 11

Число жертв наводнения в Бельгии выросло до 11 До 11 человек выросло число жертв наводнения на юге Бельгии, которое стало сильнейшим за последние 20 лет.
Другие страны
16 июля 2021 г. 04:56
Число жертв наводнения в Бельгии выросло до 11

До 11 человек выросло число жертв наводнения на юге Бельгии, которое стало сильнейшим за последние 20 лет.

Об этом сообщил в четверг телеканал RTBF.

"Власти подтвердили гибель 11 человек, пропавшими без вести числятся трое спасателей, лодка которых перевернулась в грязевом потоке", - сообщил телеканал.

Напомним, что наводнение в Валлонии - южной части Бельгии началось ночью со среды на четверг в результате мощных ливневых дождей. В четверг дожди продолжались в течение всего дня, и ситуация быстро ухудшалась. За последние сутки в стране выпала полуторамесячная норма осадков.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Самое важное

Азербайджан отправил в Узбекистан 50 тысяч доз вакцин
ФотоАзербайджан отправил в Узбекистан 50 тысяч доз вакцин
16 июля 2021 г. 01:21
В Грузии ожидаются ужесточения карантина
В Грузии ожидаются ужесточения карантина
15 июля 2021 г. 17:49
Армения избегает мира с Азербайджаном, угрожая международной безопасности - КОММЕНТАРИЙ
Армения избегает мира с Азербайджаном, угрожая международной безопасности - КОММЕНТАРИЙ
15 июля 2021 г. 16:54
Турецкий эксперт: Руководству Армении придется смириться с новой реальностью
Турецкий эксперт: Руководству Армении придется смириться с новой реальностью
15 июля 2021 г. 16:53
Ильхам Алиев направил письмо Эрдогану
Ильхам Алиев направил письмо Эрдогану
15 июля 2021 г. 13:50
Ханде Харманджи: Нет новых способов борьбы против штамма дельта
Ханде Харманджи: Нет новых способов борьбы против штамма "дельта"
15 июля 2021 г. 12:21
Из Нахчывана в Баку вновь будут ездить автобусы
Из Нахчывана в Баку вновь будут ездить автобусы
15 июля 2021 г. 11:17
В Германии сильные ливни спровоцировали сход селя и наводнения
ФотоВ Германии сильные ливни спровоцировали сход селя и наводнения
14 июля 2021 г. 15:51
Руфат Ягубов награжден орденом Шохрат
Руфат Ягубов награжден орденом "Шохрат"
14 июля 2021 г. 13:55
Армянские ВС подвергли обстрелу позиции нашей армии на Нахчыванском направлении
Армянские ВС подвергли обстрелу позиции нашей армии на Нахчыванском направлении
14 июля 2021 г. 12:57

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi