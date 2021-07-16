Число жертв наводнения в Бельгии выросло до 11

До 11 человек выросло число жертв наводнения на юге Бельгии, которое стало сильнейшим за последние 20 лет.
Об этом сообщил в четверг телеканал RTBF.
"Власти подтвердили гибель 11 человек, пропавшими без вести числятся трое спасателей, лодка которых перевернулась в грязевом потоке", - сообщил телеканал.
Напомним, что наводнение в Валлонии - южной части Бельгии началось ночью со среды на четверг в результате мощных ливневых дождей. В четверг дожди продолжались в течение всего дня, и ситуация быстро ухудшалась. За последние сутки в стране выпала полуторамесячная норма осадков.