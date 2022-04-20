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Число жертв наводнения на юго-востоке ЮАР достигло 448

Число жертв наводнения на юго-востоке ЮАР достигло 448 Количество погибших в результате наводнения в провинции Квазулу-Наталь на юго-востоке ЮАР достигло 448.
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20 апреля 2022 г. 06:32
Число жертв наводнения на юго-востоке ЮАР достигло 448

Количество погибших в результате наводнения в провинции Квазулу-Наталь на юго-востоке ЮАР достигло 448.

Как передает Report, об этом сообщил местный телеканал eNCA со ссылкой на власти.

Отмечается, что в течение дня обнаружены тела пятерых погибших. Еще около 60 человек считаются пропавшими без вести. Ведется их поиск. Накануне официальное число погибших в Квазулу-Наталь составляло 443.

Президент ЮАР Сирил Рамапоса объявил 18 апреля о введении в стране режима общенационального бедствия в связи с последствиями наводнения, затронувшего значительные районы республики. По его словам, в стране произошла гуманитарная катастрофа и многим необходима экстренная помощь.

Под воздействием холодных воздушных масс из Антарктиды с 8 апреля ЮАР в течение почти десяти дней находилась в зоне мощного циклона.

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Версия на азербайджанском языке CAR-da daşqınlar nəticəsində ölənlərin sayı 448-ə yüksəlib

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