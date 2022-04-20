Число жертв наводнения на юго-востоке ЮАР достигло 448

Количество погибших в результате наводнения в провинции Квазулу-Наталь на юго-востоке ЮАР достигло 448.

Количество погибших в результате наводнения в провинции Квазулу-Наталь на юго-востоке ЮАР достигло 448.

Как передает Report, об этом сообщил местный телеканал eNCA со ссылкой на власти.

Отмечается, что в течение дня обнаружены тела пятерых погибших. Еще около 60 человек считаются пропавшими без вести. Ведется их поиск. Накануне официальное число погибших в Квазулу-Наталь составляло 443.

Президент ЮАР Сирил Рамапоса объявил 18 апреля о введении в стране режима общенационального бедствия в связи с последствиями наводнения, затронувшего значительные районы республики. По его словам, в стране произошла гуманитарная катастрофа и многим необходима экстренная помощь.

Под воздействием холодных воздушных масс из Антарктиды с 8 апреля ЮАР в течение почти десяти дней находилась в зоне мощного циклона.