Число жертв наводнения на юго-востоке ЮАР достигло 443

Количество погибших в результате наводнения в провинции Квазулу-Наталь на юго-востоке ЮАР достигло 443.

Количество погибших в результате наводнения в провинции Квазулу-Наталь на юго-востоке ЮАР достигло 443.

Как передает Report со ссылкой на телеканал eNCA , об этом сообщил глава правительства Квазулу-Наталь Сихле Зикалала.

"Число жертв составило на текущий момент 443, еще 63 числятся пропавшими без вести", - заявил он в ходе брифинга. Сутки назад власти заявляли о 398 погибших. Наибольшее количество смертей (более 350) подтверждено в муниципальном округе Итеквини, административным центром которого является город Дурбан.

Под воздействием холодных воздушных масс из Антарктиды с 8 апреля над ЮАР завис циклон. Больше остальных провинций пострадала Квазулу-Наталь, где полностью разрушены 4 тыс. административных зданий и домов, еще 13,5 тыс. причинен серьезный ущерб. Размыты многие автомобильные и железные дороги, обрушились десятки мостов. Во многих районах до сих пор нет электричества, мобильной связи и питьевой воды. Приостановлено обучение в сотнях школ, не работают многие магазины и отделения банков.