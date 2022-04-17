О нас
Аудио новости

Число жертв наводнения на юго-востоке ЮАР достигло 443

Число жертв наводнения на юго-востоке ЮАР достигло 443 Количество погибших в результате наводнения в провинции Квазулу-Наталь на юго-востоке ЮАР достигло 443.
Другие страны
17 апреля 2022 г. 19:23
Число жертв наводнения на юго-востоке ЮАР достигло 443

Количество погибших в результате наводнения в провинции Квазулу-Наталь на юго-востоке ЮАР достигло 443.

Как передает Report со ссылкой на телеканал eNCA, об этом сообщил глава правительства Квазулу-Наталь Сихле Зикалала.

"Число жертв составило на текущий момент 443, еще 63 числятся пропавшими без вести", - заявил он в ходе брифинга. Сутки назад власти заявляли о 398 погибших. Наибольшее количество смертей (более 350) подтверждено в муниципальном округе Итеквини, административным центром которого является город Дурбан.

Под воздействием холодных воздушных масс из Антарктиды с 8 апреля над ЮАР завис циклон. Больше остальных провинций пострадала Квазулу-Наталь, где полностью разрушены 4 тыс. административных зданий и домов, еще 13,5 тыс. причинен серьезный ущерб. Размыты многие автомобильные и железные дороги, обрушились десятки мостов. Во многих районах до сих пор нет электричества, мобильной связи и питьевой воды. Приостановлено обучение в сотнях школ, не работают многие магазины и отделения банков.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Cənubi Afrikada daşqınlar nəticəsində ölənlərin sayı 443-ə çatıb

Другие новости из категории

Премьер Италии: Звонки Путину пустая трата времени
Премьер Италии: Звонки Путину пустая трата времени
17 апреля 2022 г. 17:24
Глава Еврокомиссии назвала дефолт России вопросом времени
Глава Еврокомиссии назвала дефолт России вопросом времени
17 апреля 2022 г. 16:31
Стрельба в США, есть погибшие и раненые
Стрельба в США, есть погибшие и раненые
17 апреля 2022 г. 16:06
В ФРГ оценили ежемесячные расходы на каждого украинского беженца в €3,5 тыс.
В ФРГ оценили ежемесячные расходы на каждого украинского беженца в €3,5 тыс.
17 апреля 2022 г. 15:55
Шестой пакет санкций ЕС против России затронет и энергетический сектор
Шестой пакет санкций ЕС против России затронет и энергетический сектор
17 апреля 2022 г. 15:15
Британская разведка: Россия стремится утвердить региональную гегемонию
Британская разведка: Россия стремится утвердить региональную гегемонию
17 апреля 2022 г. 10:50
Урсула фон дер Ляйен: Основная цель заключается в сокращении доходов российских властей
Урсула фон дер Ляйен: Основная цель заключается в сокращении доходов российских властей
17 апреля 2022 г. 09:16
Президент Перу предложил разрешить в стране химическую кастрацию для преступников
Президент Перу предложил разрешить в стране химическую кастрацию для преступников
17 апреля 2022 г. 08:57
Представитель Абрамовича опроверг его визит в Киев
Представитель Абрамовича опроверг его визит в Киев
17 апреля 2022 г. 08:52
Джонсон впервые посетит Индию в качестве премьера 21-22 апреля
Джонсон впервые посетит Индию в качестве премьера 21-22 апреля
17 апреля 2022 г. 08:47

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi