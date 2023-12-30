Число жертв наводнения на юге Таиланда достигло 12

Число жертв сильнейшего за последние 50 лет наводнения на юге Таиланда достигло 12.

Число жертв сильнейшего за последние 50 лет наводнения на юге Таиланда достигло 12.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета Bangkok Post.

По ее данным, министр здравоохранения королевства Чоннан Сикэу получил доклад о гибели людей в провинциях Наратхиват, Яла и Паттани. Минздрав открыл 43 эвакуационных центра, чтобы оказать помощь порядка 7 тыс. человек. Несмотря на то, что с прекращением дождей уровень воды в реках стал снижаться, угроза для жизни населения сохраняется в провинции Паттани.

Всего с последствиями наводнения столкнулись более 260 тыс. жителей юга Таиланда, в том числе из провинций Сонгкхла и Сатун.

Пострадавшие в результате наводнения провинции находятся вдали от популярных туристических маршрутов Таиланда. Сведений о пострадавших туристах не поступало. Наратхиват и Яла граничат с Малайзией, население которой также столкнулось с последствиями паводков.

Отметим, что ранее сообщалось о семи погибших.