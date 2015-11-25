Число жертв наводнения на юге Индии возросло до 176

Баку. 25 ноября. REPORT.AZ/ Число жертв наводнений, вызванных проливными дождями в штате Тамилнаду на юге Индии, возросло до 176, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

Школы и колледжи в городе Ченнаи остаются закрытыми уже 10-й день подряд. В высших учебных заведениях отменены экзамены.

Некоторые районы Ченнаи и Куддалора остаются затопленными. Главный министр штата Джаярам Джаялалитха обратилась к премьер-министру страны Нарендре Моди с просьбой выделить на ликвидацию последствий наводнений около 135 млн. долларов.

Над территорией штата Тамилнаду на юге Индии с 9 ноября идут проливные дожди.