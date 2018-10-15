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    Число жертв наводнения на юге Франции возросло до 13 - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

    Наводнение в департаменте Од на юге Франции стало самым сильным в регионе с 1891 года

    Баку. 15 октября. REPORT.AZ/ Число погибших в результате вызванного ливнями наводнения на юге Франции выросло до 13 человек, сообщает Report со ссылкой на Haber7.

    *** 12:29

    Число погибших в результате вызванного ливнями наводнения на юге Франции выросло до пяти. Как передает Report со ссылкой на BFMTV, об  сообщил префект департамента Од Ален Тирьон телеканалу BFMTV.

    Одной из жертв стихии стала монахиня в коммуне Виллардоннель. В коммуне Кюксак местный житель получил ранения после обрушения дома.

    Ранее французская метеорологическая служба Meteo France сообщила, что максимальный — красный — уровень предупреждения о неблагоприятных погодных условиях объявлен сегодня в департаменте Од на юге Франции из-за сильных дождей.

    Согласно французским СМИ, наводнение в департаменте Од на юге Франции стало самым сильным в регионе с 1891 года. 

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