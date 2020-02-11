Число жертв наводнений в Бразилии выросло до четырех человек

По меньшей мере четыре человека погибли в штате Сан-Паулу на юго-востоке Бразилии из-за наводнений, спровоцированных сильными ливнями, пожарные штата сообщили в Twitter, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

По их данным, тела двух женщин обнаружили вблизи реки Капивара в муниципалитете Ботукату.Ранее ещё две жертвы были обнаружены в муниципалитетах Жулиу-Мескита и Ботукату, они погибли в результате инцидентов на затопленных дорогах.Более 100 человек остались без крыши над головой, еще более 500 были эвакуированы, сообщает новостной портал G1 со ссылкой правительство штата. Это число может увеличиться в связи с тем, что в текущий момент ведутся спасательные операции в одной из наиболее пострадавших зон – городе Озаску, отмечает портал.