​Число жертв наводнений на северо-востоке Индии превысило 60

Число погибших в результате наводнений в северо-восточном индийском штате Ассам, который уже более недели находится во власти сильнейших муссонных ливней, возросло до 62,

Как передаёт Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом сообщает местный телеканал NDTV со ссылкой на официальных лиц.

Ранее экстренные службы региона сообщали о 30 погибших. Отмечалось, что порядка 5,7 миллиона человек оказались в зоне затопления, свыше 151 тысячи человек были размещены в лагерях временного проживания.

Паводок затронул 30 из 33 округов штата, затопив свыше 4600 деревень. Одиннадцать рек штата, в том числе одна из крупнейших в Индии - Брахмапутра - вышли из берегов.