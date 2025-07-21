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Число жертв наводнений в Южной Корее выросло до 18 человек

Число жертв наводнений в Южной Корее выросло до 18 человек Число погибших в результате сильных дождей, обрушившихся на Южную Корею на прошлой неделе, выросло до 18 человек.
Другие страны
21 июля 2025 г. 05:53
Число жертв наводнений в Южной Корее выросло до 18 человек

Число погибших в результате сильных дождей, обрушившихся на Южную Корею на прошлой неделе, выросло до 18 человек.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Yonhap.

Согласно данным на утро понедельника, 18 человек погибли, еще девять числятся пропавшими без вести.

Ранее сообщалось о 14 погибших.

Отмечается, что 14 тыс. человек были эвакуированы.

Государственное метеорологическое агентство Южной Кореи прогнозирует усиление осадков утром в понедельник в провинциях Чолла-Намдо, Кенсан-Намдо и на острове Чеджу.

Также ожидается, что в провинциях Чолла-Пукто и Кенсан-Пукто осадки начнутся в 9 часов утра, в то время как в столичном регионе и провинции Канвондо, согласно прогнозам, дожди пройдут во второй половине дня.

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Версия на азербайджанском языке Cənubi Koreyada daşqın nəticəsində ölənlərin sayı 18 nəfərə çatıb

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