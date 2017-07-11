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    Число жертв наводнений в Японии возросло до 25

    Десятки людей по-прежнему числятся пропавшими без вести

    Баку. 11 июля. REPORT.AZ/ В результате наводнений в юго-западном японском регионе Кюсю погибли 25 человек.

    Как передает Report, об этом сообщает NHK.

    Отмечается, что в результате удара стихии десятки людей по-прежнему числятся пропавшими без вести.

    По данным Министерства государственных земель, инфраструктуры, транспорта и туризма страны, оползни были зарегистрированы в 44 местах пострадавшего региона. Также на 35 участках зафиксированы разливы рек.

    Ранее сообщалось о 18 погибших.

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