Число жертв наводнений в Японии возросло до 25

Баку. 11 июля. REPORT.AZ/ В результате наводнений в юго-западном японском регионе Кюсю погибли 25 человек.

Как передает Report, об этом сообщает NHK.

Отмечается, что в результате удара стихии десятки людей по-прежнему числятся пропавшими без вести.

По данным Министерства государственных земель, инфраструктуры, транспорта и туризма страны, оползни были зарегистрированы в 44 местах пострадавшего региона. Также на 35 участках зафиксированы разливы рек.

Ранее сообщалось о 18 погибших.